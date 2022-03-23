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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ КОНКУРС «СПОРТИВНАЯ СЛАВА АБХАЗИИ»

Новости Среда, 23 марта 2022 21:45
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В СУХУМЕ ПРОХОДИТ КОНКУРС «СПОРТИВНАЯ СЛАВА АБХАЗИИ»

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. С 1 по 31 марта 2022 года в общеобразовательных школах города Сухум проходит конкурс «Спортивная слава Абхазии». В конкурсе принимают участие 15 школ города. С 1 по 9 марта 2022 года проведена организационная работа:

1. Составлены планы мероприятий по школам.

2. Определены темы классных часов.

3. В зависимости от вида спорта, по которому работает школа определены мастер-классы тренеров.

4. Запланированы встречи с известными спортсменами, тренерами, заслуженными работниками спорта, конкурсы поделок, стенгазет и докладов.

Учащиеся школ с удовольствием включились в этот процесс. Во многих школах уже состоялись мастер-классы в которых приняли участие ведущие тренера Республики Абхазии: Николай Гущин, Дмитрий Джинджолия, Тимур Гуния, Аслан Тыркба , Инал Гаделия, Виктор Задорожный, Тамаз Кутелия, Астамур Инапшба, Олег Тарасов, Светлана Зубахина, Акуция Эльвира.

Выставлены рисунки и поделки, подготовлены доклады. Конкурс набирает обороты, впереди ещё много интересных мероприятий и встреч.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 23 марта 2022 21:49

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