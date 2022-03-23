ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Органами прокуратуры Республики Абхазия за 2020-21 года рассмотрены все обращения Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, на каждое из которых представлена запрашиваемая информация.

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Республики Абхазия, в связи с выступлением Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Шакрыл А.Г. на пресс-конференции в эфире Абхазской Государственной телерадиокомпании, в ходе которой озвучена не соответствующая объективной истине информация, заявляет:

Относительно лица, находящегося в ГУ МЗ РА «Специализированная психоневрологическая больница», которому, как следует из выступления Уполномоченного, сотрудниками милиции причинены телесные повреждения, повторно сообщаем, – что в 2017 году прокуратурой Галского района была проведена проверка, в ходе которой данный факт не нашел своего подтверждения.

Телесные повреждения гражданином Кварацхелия были получены при попытке скрыться от оперативных органов с похищенным имуществом после совершенного разбойного нападения, имевшего место 07 июля 2016 года, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами проверки.

23 марта 2018 года Галским районным судом Кварацхелия был признан лицом, совершившим общественно опасное деяние – разбойное нападение и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде прохождения принудительного лечения в ГУ МЗ РА «Специализированная психоневрологическая больница». В настоящее время указанное лицо проходит принудительное амбулаторное лечение по месту жительства.

За 2020-21 годы в адрес Генеральной прокуратуры Республики Абхазия обращений от Уполномоченного по правам человека в Республики Абхазия по уголовному делу по факту смерти административно арестованного Тарба А.В. в здании Министерства внутренних дел Республики Абхазия не поступало.

Как сообщалось ранее на сайте Генеральной прокуратуры РА, 12 июня 2020 года Следственным управлением прокуратуры Абхазии было завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению бывших сотрудников Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел РА в совершении превышения должностных полномочий, сопряженного с причинением тяжкого вреда здоровью задержанному Тарба А.В., повлекшее его смерть, а также халатности со стороны руководства УУР МВД РА и материалы дела направлены в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

10 ноября 2020 года судом первой инстанции по данному уголовному делу в отношении всех фигурантов вынесен оправдательный приговор.

23 марта 2021 года Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда РА по результатам рассмотрения кассационного представления Генеральной прокуратуры РА, вынесено определение об отмене оправдательного приговора, а уголовное дело возвращено органу предварительного расследования для переквалификации действий обвиняемых.

В докладах, озвученных на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РА по итогам 2020 года и первое полугодие 2021 года вышеуказанная информация находила свое отражение.

Кроме того, Генеральной прокуратурой РА в Квалификационную коллегию судей направлена жалоба на судью, вынесшего оправдательный приговор по уголовному делу.

Ранее в октябре 2021 года на сайте Генеральной прокуратуры РА была опубликована вышеизложенная информация, в связи с выступлением в СМИ Уполномоченной по правам человека об итогах работы за 2020 г.