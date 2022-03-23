БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Состоялась встреча главы Администрации города Сухум Беслана Эшба с Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Абхазия Мактиной Джинджолия. На встрече присутствовала юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка Лиана Векуа.

Мактина Джинджолия сообщила Беслану Эшба, что Аппаратом был проведен мониторинг в сфере деятельности органа опеки и попечительства по всей территории Абхазии. В ходе мониторинга выявлено несоответствие содержания положений и должностных инструкций районных отделов опеки и попечительства районов друг другу. Из-за этого при взаимодействии с отделами опеки и попечительства разных районов возникают сложности.

В связи с этим Аппарат Уполномоченного по правам ребенка, как государственный орган, призванный защищать права и законные интересы несовершеннолетних граждан, взял на себя такую инициативу и разработал проект единого положения об отделе опеки и попечительства.

Беслан Эшба ознакомился с данным проектом, задал вопросы юристу Аппарата и поблагодарил за проделанную работу. Глава города подчеркнул, что начинать с мониторинга нормативно-правовой базы в сфере защиты прав и интересов ребёнка, это правильный подход, о чем он и говорил на первой встрече с Уполномоченным.

Беслан Эшба поручил юридическому отделу Администрации г. Сухум ознакомиться с предложением и дать своё заключение по представленному проекту.