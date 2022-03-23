ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в пос. Цандрипш, Гагрского района остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Абхазии. В результате досмотра обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 17 600 шт.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК в ходе реализации оперативной информации в пос. Гечрипш, Гагрского района остановлена и подвергнута досмотру вещей гражданка Абхазии. В результате досмотра ручной клади обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 13 200 шт.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» была пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Республики Абхазия обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 2 000 шт.

Там же в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданина, следовавшего из Абхазии обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 4 000 шт.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.