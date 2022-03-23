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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ОСТАЕТСЯ ДОСТУПНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Новости Среда, 23 марта 2022 23:33
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АБХАЗИЯ ОСТАЕТСЯ ДОСТУПНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Цены на отдых в Абхазии ниже, чем в соседнем Краснодарском крае, что привлекает туристов.

«Направление рулит по ценам, как всегда, поэтому пока выигрывает у Краснодарского края», – сообщили эксперты порталу Tourdom.

Спрос на туры в Абхазию подстегиваются и благодаря открытому аэропорту в Адлере. Кроме того с 30 апреля РЖД запускает систему «единого» билета, по которой добраться в республику станет проще.

Глава компании «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в среднем проживание обойдется в республике от 20-25 тыс. рублей на человека за восемь-девять ночей.

В бюджетном пансионате «Айтар» неделя в начале июня стоит порядка 18 тыс. рублей, в отеле «Апсны» – 37 тыс. рублей, в санатории «Самшитовая роща» – 60 тыс. рублей.

В этом году цены на летний отдых в Абхазии выросли, но несущественно – на 13-14%.

https://vestikavkaza.ru/material/383180?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 23 марта 2022 23:34

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