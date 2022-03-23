ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 53263 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 143 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 39 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 3 человека, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 6, в Гагрской ЦРБ – 6, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53263 человек.
Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49178 человек.