ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 53263 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 143 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 39 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 3 человека, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.