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Абхазия Информ

КАБМИН УТВЕРДИЛ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2021 ГОД

Новости Четверг, 24 марта 2022 18:51
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КАБМИН УТВЕРДИЛ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2021 ГОД

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ.  На заседании Кабинета министров утверждены отчеты  об исполнении бюджетов   шести внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2021 год.

Бюджет Государственного  внебюджетного  фонда  инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг.  на 2021 год утвержден по доходам и по расходам в сумме 141 559,7 тыс. рублей.   Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 года составлял 14 964,5 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда на 2021 г. по доходам составило 142 024,4 тыс. руб., по расходам – 140 559,9 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 16 429,0 тыс. руб..

Бюджет Пенсионного  фонда на  2021 г. утвержден  по доходам и по расходам в сумме - 1 253 541,9  тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 г. составлял  21 887,0 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Пенсионного фонда по доходам составило 1 211 138,4 тыс. руб.,  по расходам – 1 215 907,3 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 17 118,1 тыс. руб..

Бюджет Дорожного  фонда на  2021 г. утвержден  по доходам и по расходам  в сумме 105 600,3 тыс.  руб..   Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 г. составлял  22 828,1 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Дорожного фонда по доходам составило 117 204,1 тыс. руб.,  по расходам – 127 198,9 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января  2022 г. – 12 833,3 тыс. руб..  

Бюджет Фонда социального страхования  и охраны труда на  2021 г. утвержден  по доходам и по расходам в сумме 114 741,8 тыс.  руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 года составлял  6 682,6 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования  и охраны труда по доходам составило 119 018,8 тыс. руб., по расходам – 111 926,3 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 года – 13 775,1 тыс. руб.  

Бюджет Фонда репатриации  на  2021 г. был утвержден  по доходам и по расходам в сумме  187 058,1  тыс.  руб. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021  составлял 84 678,2 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда репатриации по доходам – 183 506,7 тыс. руб., по расходам – 151 092,1 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 117 092,8 тыс. руб.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на  2021 г. был утвержден  по доходам и по расходам в сумме   42 131, тыс.  руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1  января 2021 г. составляло 754,5 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда обязательного медицинского страхования по доходам – 43 958,4 тыс. руб.,  по расходам – 41 973,7 тыс. руб. Остаток денежных средств Фонда на 1 января  2022 г. – 2 739,2 тыс. руб.  

При обсуждении отчета об исполнении  бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.   премьер-министр Александр Анкваб  поинтересовался у председателя Дмитрия Тарба, есть ли у инвалидов нарекания к работе фонда, и как обстоят дела с лекарственным обеспечением.

Дмитрий Тарба ответил, что РУП  «Абхазфармация» с этим вопросом  справляется и во всем помогает фонду.  Если даже каких-то лекарств нет у них, их все равно находят в аптекам Абхазии. Что касается работы в целом, то обстановка  в фонде здоровая,  все нормально: не  было такого, чтобы кого-то оставили без внимания,  не оказали помощь.

«Я тоже исхожу из того, что не было ни одного письменного обращения по поводу того, что происходят какие-то негативные процессы. Это хороший признак», – отметил Александр Анкваб.

Обращаясь к вице-премьеру Владимиру Делба Александр Анкваб спросил, надо ли вносить изменения в нормы выплат за лечение, учитывая рост цен.  

«Если инвалид направляется на лечение за пределы  Республики,  в качестве материальной  помощи он может получить 30 тысяч рублей, если он лечится здесь – 10 тысяч рублей. Параметры этой помощи могут измениться. Само лечение оплачивается по счетам», – сообщил   Делба.

В свою очередь Тарба добавил, что  у фонда нет долгов перед  лечебными  учреждениями  ни в Абхазии, ни за ее пределами.  

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 24 марта 2022 18:52

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