КАБМИН УТВЕРДИЛ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2021 ГОД

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров утверждены отчеты об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2021 год.

Бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. на 2021 год утвержден по доходам и по расходам в сумме 141 559,7 тыс. рублей. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 года составлял 14 964,5 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда на 2021 г. по доходам составило 142 024,4 тыс. руб., по расходам – 140 559,9 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 16 429,0 тыс. руб..

Бюджет Пенсионного фонда на 2021 г. утвержден по доходам и по расходам в сумме - 1 253 541,9 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 г. составлял 21 887,0 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Пенсионного фонда по доходам составило 1 211 138,4 тыс. руб., по расходам – 1 215 907,3 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 17 118,1 тыс. руб..

Бюджет Дорожного фонда на 2021 г. утвержден по доходам и по расходам в сумме 105 600,3 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 г. составлял 22 828,1 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Дорожного фонда по доходам составило 117 204,1 тыс. руб., по расходам – 127 198,9 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 12 833,3 тыс. руб..

Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда на 2021 г. утвержден по доходам и по расходам в сумме 114 741,8 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 года составлял 6 682,6 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования и охраны труда по доходам составило 119 018,8 тыс. руб., по расходам – 111 926,3 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 года – 13 775,1 тыс. руб.

Бюджет Фонда репатриации на 2021 г. был утвержден по доходам и по расходам в сумме 187 058,1 тыс. руб. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 составлял 84 678,2 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда репатриации по доходам – 183 506,7 тыс. руб., по расходам – 151 092,1 тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 117 092,8 тыс. руб.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 г. был утвержден по доходам и по расходам в сумме 42 131, тыс. руб.. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2021 г. составляло 754,5 тыс. руб.. Фактическое исполнение бюджета Фонда обязательного медицинского страхования по доходам – 43 958,4 тыс. руб., по расходам – 41 973,7 тыс. руб. Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2022 г. – 2 739,2 тыс. руб.

При обсуждении отчета об исполнении бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. премьер-министр Александр Анкваб поинтересовался у председателя Дмитрия Тарба, есть ли у инвалидов нарекания к работе фонда, и как обстоят дела с лекарственным обеспечением.

Дмитрий Тарба ответил, что РУП «Абхазфармация» с этим вопросом справляется и во всем помогает фонду. Если даже каких-то лекарств нет у них, их все равно находят в аптекам Абхазии. Что касается работы в целом, то обстановка в фонде здоровая, все нормально: не было такого, чтобы кого-то оставили без внимания, не оказали помощь.

«Я тоже исхожу из того, что не было ни одного письменного обращения по поводу того, что происходят какие-то негативные процессы. Это хороший признак», – отметил Александр Анкваб.

Обращаясь к вице-премьеру Владимиру Делба Александр Анкваб спросил, надо ли вносить изменения в нормы выплат за лечение, учитывая рост цен.

«Если инвалид направляется на лечение за пределы Республики, в качестве материальной помощи он может получить 30 тысяч рублей, если он лечится здесь – 10 тысяч рублей. Параметры этой помощи могут измениться. Само лечение оплачивается по счетам», – сообщил Делба.

В свою очередь Тарба добавил, что у фонда нет долгов перед лечебными учреждениями ни в Абхазии, ни за ее пределами.