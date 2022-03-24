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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГУ №18

Новости Четверг, 24 марта 2022 18:52
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УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГУ №18

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов по округу №18, которые состоятся 14 мая 2022 года.  

Повторные выборы назначены в  связи с тем, что по данному избирательному округу не был избран ни один из кандидатов в депутаты.

- Регистрация политических партий, инициативных групп – c 25 марта по 14 апреля 2022 года, до 18:00.

- Выдвижение кандидатов в депутаты – c 25 марта по 14 апреля 2022 года, до 18:00.

- Регистрация кандидатов в депутаты – с 14 апреля по 4 мая 2022 года.

- Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты - не позднее, чем на 4-й день после регистрации.

- Оповещение избирателей о времени и месте голосования – позднее чем за 10 дней до выборов (не позднее 4 мая)

- Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления – не позднее чем за 10 дней до выборов (не позднее 4 мая)

- Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов.

- Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – 14 мая 2022 года с 08:00 до 20:00.

- Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 14-15 мая  2022 года.

- Направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК – не позднее 2 дней после выборов.

- Обнародование предварительных итогов – 15 марта 2022 года.

- Регистрация избранного депутата – не позднее 7 дней.

- Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – не позднее 7 дней.

- Повторное голосование – не позднее 14 дней.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 24 марта 2022 18:59

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