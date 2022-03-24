 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«НАРУШЕН РЕГЛАМЕНТ»: ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПОПРАВКИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ АБХАЗСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ

Новости Четверг, 24 марта 2022 19:10
Оцените материал
(0 голосов)
«НАРУШЕН РЕГЛАМЕНТ»: ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПОПРАВКИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ АБХАЗСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что внеочередное заседание сессии Парламента, на котором были отменены ранее принятые поправки в Гражданский кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», прошли с нарушением регламента.

«22 марта в девять вечера, в Парламенте, в нарушение наших законов, в том числе регламента Народного Собрания, без оповещения и согласия спикера Парламента произошел опасный прецедент – попытка созыва внеочередного заседания сессии. На этом заседании было решено  вернуть на рассмотрение во втором чтении поправки к закону «Об актах гражданского состояния», принятые  большинством депутатов Парламента на заседании сессии 21 марта», – сказал Валерий Кварчия.

Внеочередное заседание Парламента может состояться по предложению президента или по требованию не менее одной трети депутатов, представленному в письменной форме и удостоверенному их подписями, или по предложению спикера Парламента.

«Абсолютно ничего такого не было», – отметил Валерий Кварчия.

«Нарушен пункт 1 статьи  16, согласно которому спикер ведет заседание Парламента. Пункт 2, по которому спикер ведает внутренним распорядком работы Парламента, также не был принят во  внимание. Так называемое  внеочередное заседание провел заместитель спикера Парламента Михаил Сангулия, хотя  по   статье 17 регламента, заместители спикера ведут заседания по поручению спикера Парламента. Но я никому ничего не поручал и не знал, что будет проведено заседание», – заявил Кварчия.

Объясняя необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс, Валерий Кварчия указал на две важные причины. Во-первых, большое количество представителей абхазской диаспоры – потомков махаджиров проживает  на территории других государств. В основном это Турция, Сирийская Арабская Республика и Иордания. Во-вторых, в результате грузинизации Абхазии в советский период  национальность и фамилии многих абхазов были изменены безо всякого на то согласия самих людей.  Потомки всех этих людей должны иметь право восстановить свою абхазскую фамилию и национальность.

21 марта Парламент страны в окончательном чтении внес изменения в Гражданский кодекс республики и закон «Об актах гражданского состояния». Согласно изменениям, в часть 1 статьи 47 Гражданского кодекса было внесено дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.

С решением Парламента не согласилась общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», которая объявила митинг на площади Свободы в Сухуме 22 марта. Однако он не состоялся, так как депутаты на внеочередном собрании отменили принятые поправки, о чем собравшимся сообщили организаторы митинга.

Апсныпресс

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 24 марта 2022 19:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГУ №18 СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.