«НАРУШЕН РЕГЛАМЕНТ»: ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПОПРАВКИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ АБХАЗСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что внеочередное заседание сессии Парламента, на котором были отменены ранее принятые поправки в Гражданский кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», прошли с нарушением регламента.

«22 марта в девять вечера, в Парламенте, в нарушение наших законов, в том числе регламента Народного Собрания, без оповещения и согласия спикера Парламента произошел опасный прецедент – попытка созыва внеочередного заседания сессии. На этом заседании было решено вернуть на рассмотрение во втором чтении поправки к закону «Об актах гражданского состояния», принятые большинством депутатов Парламента на заседании сессии 21 марта», – сказал Валерий Кварчия.

Внеочередное заседание Парламента может состояться по предложению президента или по требованию не менее одной трети депутатов, представленному в письменной форме и удостоверенному их подписями, или по предложению спикера Парламента.

«Абсолютно ничего такого не было», – отметил Валерий Кварчия.

«Нарушен пункт 1 статьи 16, согласно которому спикер ведет заседание Парламента. Пункт 2, по которому спикер ведает внутренним распорядком работы Парламента, также не был принят во внимание. Так называемое внеочередное заседание провел заместитель спикера Парламента Михаил Сангулия, хотя по статье 17 регламента, заместители спикера ведут заседания по поручению спикера Парламента. Но я никому ничего не поручал и не знал, что будет проведено заседание», – заявил Кварчия.

Объясняя необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс, Валерий Кварчия указал на две важные причины. Во-первых, большое количество представителей абхазской диаспоры – потомков махаджиров проживает на территории других государств. В основном это Турция, Сирийская Арабская Республика и Иордания. Во-вторых, в результате грузинизации Абхазии в советский период национальность и фамилии многих абхазов были изменены безо всякого на то согласия самих людей. Потомки всех этих людей должны иметь право восстановить свою абхазскую фамилию и национальность.

21 марта Парламент страны в окончательном чтении внес изменения в Гражданский кодекс республики и закон «Об актах гражданского состояния». Согласно изменениям, в часть 1 статьи 47 Гражданского кодекса было внесено дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.

С решением Парламента не согласилась общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», которая объявила митинг на площади Свободы в Сухуме 22 марта. Однако он не состоялся, так как депутаты на внеочередном собрании отменили принятые поправки, о чем собравшимся сообщили организаторы митинга.

Апсныпресс