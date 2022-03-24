СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум завоевали призовые места на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей, памяти воспитанников Т.Т. Шахбанова мастера спорта СССР по вольной и национальной борьбе, заслуженного работника по физической культуре и спорту РД, заслуженного тренера РД, национального героя Дагестана, воспитавшего множество чемпионов и призеров России, Европы, мира и участников Олимпийских игр.
Турнир проходил с 21 по 23 марта 2022г. в республике Дагестан, г. Махачкала. В нем приняли участие борцы из Ульяновска, Мардовии, Чечни, Татарстана, Дагестана и Абхазии.
Призовые места среди наших спортсменов распределились следующим образом:
2 место Фет-оглы Абазг в вес./к. – 28 кг;
2 место Допуа Даниэль в вес./к. – 35 кг;
3 место Лежия Никита в вес./к. – 38 кг;
3 место Адлейба Астан в вес./к. – 46 кг.
Тренируют спортсменов Р. Р. Алабян и М. У. Хашба.
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