СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум завоевали призовые места на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей, памяти воспитанников Т.Т. Шахбанова мастера спорта СССР по вольной и национальной борьбе, заслуженного работника по физической культуре и спорту РД, заслуженного тренера РД, национального героя Дагестана, воспитавшего множество чемпионов и призеров России, Европы, мира и участников Олимпийских игр.