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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАСНКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

Новости Четверг, 24 марта 2022 19:24
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАСНКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета  за 2021 год.

Отчет на заседании правительства представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

В соответствии с уточненными параметрами доходов в 2021 году, доходная часть республиканского бюджета прогнозировалась в объеме 8,4 млрд рублей, по итогам исполнения бюджета доходная часть составила 9,1 млрд рублей, с превышением в 686 млн рублей.

Превышение явилось следствием поступлений в республиканский бюджет собственных доходов. Финансовая помощь РФ составила 5 млрд рублей.

Рост собственных доходов  в 2021 году в сравнении  с 2020 годом  составил 1,2 млрд рублей, а с  2019 годом – 900 млн рублей.

«К таким значимым показателям привело расширение налогооблагаемой базы,  а также меры по повышению эффективности собираемости налогов», – заметил Делба.

Расходная часть республиканского бюджета в 2021 году была обеспечена на уровне 92% – 9 млрд рублей. Как и в предыдущие два года сохранялась социальная значимость бюджетных расходов, уровень которых достиг 96%.

«Среди них приоритетными являлись расходы на систему здравоохранения. Общий объем средств, направленных на систему здравоохранения в 2021 году составил 1 млрд 20 млн рублей или 99,4%. Отдельными расходами уже третий год подряд в бюджете являются антиковидные расходы, их уровень в 2021 году достиг 582,4 млн рублей. 611 млн рублей было направлено на мероприятия целевых ведомственных программ системы здравоохранения. Такой уровень бюджетных ассигнований позволял достаточно стабильно и в полном объеме обеспечивать социальные и социально значимые и безотлагательные меры по защите населения от ковид и других расходов в системе здравоохранения», – сказал Делба.  

В 2021 расходы на образование составили  430 млн рублей. рублей.

Расходы на культуру, искусство и СМИ в 2021 году составили 329 млн рублей или 97,4%.  В  этой сфере было проведено 58 республиканских мероприятий.

Расходы на охрану окружающей среды – 12,8 млн рублей.

На  физическую культуру, спорт и молодежную политику  в 2021 году направлено  60 млн рублей.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность было направлено 95,7%, на национальную оборону 100% от бюджетных назначений.

Расходы на национальную экономику в 2021 году составили 1,8 млрд рублей, из которых 1,3  млрд рублей были направлены на финансирование мероприятий и объектов, предусмотренных Инвестпрограммой. В 2021 году под финансированием находились 58 объектов и мероприятий.

На ремонтно-восстановительные работы, финансируемы за счет средств республиканского бюджета было направлено 99,6 млн рублей.

На поддержку энергетической отрасли в качестве бюджетного трансферта было направлено 100 млн рублей.

На  реализацию целевой программы развития сельского хозяйства из предусмотренных  100 млн рублей освоено в 2021 году  91,7 млн  рублей.

 В 2021 году было частично обеспечено погашение задолженности по решениям Арбитражного суда  на общую сумму 120,3 млн рублей.

На социальную политику было направлено 280 млн рублей, из которых 209 млн - на выплату социальных пособий отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий государственной целевой программы «Жилище – 2022» было  направлено 27,8 млн рублей. За счет этих средств приобретено  жилье 34 семьям.   

В 2021 году местным бюджетам и внебюджетным фондам предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1,4 млрд рублей.

«Ключевым видом межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета местным являются субсидии. Субсидии предоставляются в рамках реализации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской федерации повышения заработной платы основных работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан», – уточнил министр финансов.

Во внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было направлено 8 млн рублей. 170 млн рублей было направлено на сбалансированность бюджета Пенсионного фонда.   

В 2021 году расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется из резервных фондов, исполнены в объеме 467 млн рублей, или 99,5 %, от бюджетных ассигнований.

В 2021 году на выплаты государственного внешнего долга было направлено 34 млн рублей, а  на погашение части суммы основного долга – 108 млн рублей.

В 2021 году за счет средств государственного бюджета оказана финансовая помощь (оплата обучения, лечения, оказание адресной материальной помощи) 3268 гражданам на сумму 260 млн рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб сказал, что в прошлом году забот было много. «И в этом году они не уменьшились, поэтому ориентирую членов правительства, всех администраторов доходов на еще более активную работу. Мы должны в этом году собрать денег еще больше, чем это сделали в прошедшем году. Потому что обязательства, о которых мы говорим,   реальные и должны быть исполнены. Для этого придется приложить еще больше усилий. Я надеюсь на ответственную работу министерств и ведомств», – отметил премьер.

Об этом сообщает сайт Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 24 марта 2022 19:35

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