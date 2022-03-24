 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В АБХАЗИЮ НА ЛЕТО 2022 ГОДА

Новости Четверг, 24 марта 2022 19:40
Оцените материал
(0 голосов)
СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В АБХАЗИЮ НА ЛЕТО 2022 ГОДА

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Эксперты АТОР сообщают о повышении интереса к Абхазии летом: рост спроса в последние 3 недели составляет от 15 % до 30 % у разных туроператоров. По данным «Интуриста», 70 % россиян интересуются прежде всего пакетным отдыхом.

Средняя стоимость размещения в Абхазии летом сейчас составляет 2500 RUB в сутки с человека (без перелета). Номер без питания обойдется в сумму от 2000 RUB, отдых в отеле высокого класса с питанием «полный пансион» – от 4400 RUB. В основном россияне бронируют размещение на 8-9 ночей.

Отели Абхазии пока очень осторожно поднимают цены, поскольку рассчитывают на туристов со скромным бюджетом. В среднем стоимость отдыха выросла на 10-15 %, к середине апреля можно ждать новое повышение.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 24 марта 2022 19:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЖД ОРГАНИЗУЕТ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ В АБХАЗИЮ С ПЕРЕСАДКОЙ В СОЧИ СИГАРЕТНЫЕ ТАЙНИКИ ПОД ОДЕЖДОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.