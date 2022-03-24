СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В АБХАЗИЮ НА ЛЕТО 2022 ГОДА

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Эксперты АТОР сообщают о повышении интереса к Абхазии летом: рост спроса в последние 3 недели составляет от 15 % до 30 % у разных туроператоров. По данным «Интуриста», 70 % россиян интересуются прежде всего пакетным отдыхом.

Средняя стоимость размещения в Абхазии летом сейчас составляет 2500 RUB в сутки с человека (без перелета). Номер без питания обойдется в сумму от 2000 RUB, отдых в отеле высокого класса с питанием «полный пансион» – от 4400 RUB. В основном россияне бронируют размещение на 8-9 ночей.

Отели Абхазии пока очень осторожно поднимают цены, поскольку рассчитывают на туристов со скромным бюджетом. В среднем стоимость отдыха выросла на 10-15 %, к середине апреля можно ждать новое повышение.