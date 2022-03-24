СИГАРЕТНЫЕ ТАЙНИКИ ПОД ОДЕЖДОЙ

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля физических лиц была остановлена гражданка, следующая по «зеленому коридору».

Наличие большого количества вещей на женщине указывало на возможное сокрытие от таможенного контроля перемещаемого товара. В ходе досмотра было установлено, что под свободной курткой и верхней одеждой гражданки были спрятаны 4 блока сигарет с абхазскими акцизными марками (40 пачек, 800 штук).

Несколькими днями позже был остановлен мужчина, объемы одежды и пропорции тела которого также вызвали подозрение у сотрудников таможни. Мужчина пытался пронести под джинсами, свитером и двумя куртками, а также в карманах одежды 50 пачек сигарет (1000 штук).

Табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.