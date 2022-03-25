ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 31 ЧЕЛОВЕКА, ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ

Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 123 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 31 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.