ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 31 ЧЕЛОВЕКА, ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ
Сухум. 24 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 123 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 31 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 6, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, женщина и мужчина 85 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53294 человек.
Зарегистрировано 678 летальных случаев. Выздоровели 49322 человека.
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