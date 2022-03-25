АСЛАН БЖАНИЯ И АЛЕКСАНДР НОВАК ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся в эти дни с рабочим визитом в Москве встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком.

На встрече обсуждались вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Республики Абхазия, а также ценообразования на нефтепродукты.

Бжания и Новак обсудили и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.