КОММЕНТАРИЙ КМ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ФНЕА

На этот раз в обоснование отставки в качестве причин приводятся удивительные, по меньшей мере, доводы.

Один из них – непротиводействие, по мнению ФНЕА, работе биохимической лаборатории Лугара и иных схожих лабораторий в Грузии. Протесты по этому поводу абхазской стороной неоднократно заявлялись с 2011 года, когда была открыта первая лаборатория. Эта тема была постоянной на разных международных уровнях. Вероятно, ФНЕА имеет в виду иные формы противодействия Грузии, такие как проведение специальной военной операции. К сожалению, за время правления страной с 2014 по 2019 годы члены ФНЕА и приближенные к ним лица не создали должный военный потенциал, чтобы осуществить подобную операцию, как это делает сегодня наш союзник Российская Федерация на Украине.

Внешнеполитические вопросы, касающиеся Республики Абхазия, ее безопасности, являются предметом скоординированной работы с российской стороной, в полном соответствии с подписанными двусторонними соглашениями.

Что касается проводимой в отношении Украины специальной военной операции, то Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в первые же дни в специальном заявлении четко, ясно, недвусмысленно заявил о полной поддержке действий руководства России. Вероятно, в это время члены ФНЕА (или те, кто писал заявление) утратили способность слышать. Закон о декларировании доходов полностью исполняется в той редакции, в которой он принят, всеми государственными служащими, на которых он распространяется.

Сложившийся в стране энергокризис – прямое следствие халатности, допущенной в системе в период руководства страной членами и ставленниками ФНЕА. Это очевидный факт, как и то, что проблема майнинга криптовалют возникла в результате проводимой в то время государственной политики по популяризации и внедрению такой формы добычи денег.

Сегодня страна пожинает плоды той политики. Образцы некомпетентности и бесхозяйственности – это объекты, «освоением» которых занималась власть ФНЕА: Ткуарчальская больница, детский сад в Очамчыре, дороги в Гудауте – сегодня правительство вынуждено исправлять эти безобразия. Полный подрыв доверия к властям Абхазии, допущенный в результате хищений средств Инвестпрограммы, недобросовестное исполнение проектов в период руководства ФНЕА и сотоварищи привели к небывалому усложнению реализации мероприятий по инвестпрограммам. Это результат и затянувшегося ремонта дорог в столице страны.

За два года государство направило на лечение граждан только от коронавирусной инфекции 955 миллионов рублей.

ФНЕА хочет поговорить о коррупции? Пожалуйста.

146 миллионов рублей, по данным генеральной прокуратуры, похищено в РУП «Абхазтоп» в период правления ФНЕА и их компаньонов.

Сегодня оппозиционный ФНЕА бьет тревогу по поводу демографической политики. Правительство тоже бьет тревогу и разыскивает министра-беглеца, укравшего из бюджета министерства по репатриации 25 миллионов рублей. ФНЕА не помнит, в какой период этот чиновник работал? Может, поговорить о создании рабочих мест, обеспечении продовольственной безопасности, наполнении государственного бюджета собственными средствами? Тоже можно. Одну тысячу двести гектаров многолетних сельскохозяйственных культур уничтожила власть ФНЕА и компания назло свергнутому ими правительству.

Сколько людей потеряло стабильный заработок в этой связи и сколько денег недосчитался бюджет? Список фактов можно продолжить. И с кем теперь вести «расширенное заседание Администрации Президента РА с целью выработки эффективных мер реагирования на внешние угрозы на фоне глобального конфликта и плана действий по преодолению внутренних социально-экономических проблем»? С ФНЕА?», – говорится в комментарии пресс-службы КМ.