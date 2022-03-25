БЖАНИЯ И ЛАВРОВ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕЙ ПОВЕСТКИ

Была отмечена позитивная оценка по итогам признания Республикой Абхазия Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, вопросы в сфере оборонного сотрудничества, а также торгово-экономические и другие связи в сфере взаимоотношений двух государств.

Состоялся обмен мнениями по международной проблематике. Министр подтвердил нацеленность двух стран на последовательное выполнение договоренностей, подписанных между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

«Мы довольны тем, как у нас развивается политический диалог, военно-техническое и оборонное сотрудничество, взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, культурной связи. У нас есть возможности продолжать утверждение Абхазии своего законного места в международных делах, поэтому считаю Ваш визит очень своевременным и рассчитываю на полезный разговор», – сказал Лавров, приветствуя президента Абхазии.

Аслан Бжания подчеркнул, что в Абхазии поддерживают спецоперацию России на Украине.

«Граждане Абхазии понимают, насколько важна проводимая Российской Федерацией специальная операция, в большинстве своём наш народ поддерживает эту необходимую меру. Мы признали независимость государств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. У нас прошёл многотысячный митинг, мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили грузы жителям этих республик. На сегодняшний день более 150 женщин и детей отдыхают в Абхазии в хороших условиях. Готовы оказать содействие по линии Минобороны и специальных служб», – сказал президент.

Глава государства подтвердил искреннее отношение от имени народа Абхазии братской России.

«У нас единая и неразрывная судьба. Мы не будем жалеть сил и средств, для того, чтобы эту ситуацию довести до логического и справедливого завершения. В этом плане можете рассчитывать на нас», – сказал Аслан Бжания.

Встреча проходила с участием министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.