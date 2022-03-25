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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ГОСПОЖА МИНИСТЕРША»

Новости Пятница, 25 марта 2022 15:05
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ГОСПОЖА МИНИСТЕРША»

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. 30 марта состоится премьера спектакля «Госпожа министерша» в постановке Абхазского государственного молодежного театра.

Верная жена и хорошая хозяйка, Живка Попович нежданно-негаданно превратилась в даму высшего света. До этого её муж, заурядный чиновник средней руки, получал жалованье, которого едва хватало на жизнь. И вдруг мужу госпожи Живки предложили портфель министра!

Перед Живкой открылось обширное поле деятельности, в ней внезапно пробудились тщеславие, эксцентричность, стяжательство, зависть, нетерпимость. Чтобы соответствовать престижному социальному статусу, Живка решает срочно сменить гардероб, мебель и… мужа своей дочери.

Уважаемые зрители, не пропустите премьерный показ спектакля «Госпожа министерша».

Билеты можно забронировать по тел.: +7(940) 9740-730; +7(940) 7740-730.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 25 марта 2022 15:07

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