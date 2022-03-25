Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. 30 марта состоится премьера спектакля «Госпожа министерша» в постановке Абхазского государственного молодежного театра.

Верная жена и хорошая хозяйка, Живка Попович нежданно-негаданно превратилась в даму высшего света. До этого её муж, заурядный чиновник средней руки, получал жалованье, которого едва хватало на жизнь. И вдруг мужу госпожи Живки предложили портфель министра!