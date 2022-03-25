ВАКАНСИЯ БУХГАЛТЕРА В МНС

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. Открыта вакансия бухгалтера в Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Галскому району.

2. Знание ПК программ Exel, Word;

3. Грамотность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность.



Резюме принимаются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо в отдел кадров МНС РА.

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