ПОЖАРНЫЕ РУКАВА ДЛЯ МЧС

Сухум. 25 марта 2022. Абхазаия-Информ. МЧС Абхазия получило в подарок пожарные рукава на общую сумму около 2 миллионов рублей.

По словам руководства спасательного ведомства страны в последнее время подразделения МЧС республики испытывали острую нехватку пожарных рукавов ввиду большого износа данного инвентаря при использовании его на пожарах на протяжении нескольких лет.

Таким образом на сегодняшний день проблема с пожарными рукавами снята без дополнительного задействования бюджетных средств.