НАЧАТА ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ ПОБЕДЫ

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. На военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, стартовала подготовка военнослужащих к параду, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировки ведутся индивидуально, в составе шеренг и завершаются прохождением парадных расчетов.

Кроме того, к участию в торжественных мероприятиях готовится и военный оркестр базы ЮВО. Коллектив исполнит музыкальные композиции, среди которых будут марши военных лет и современные произведения.

Усиленную подготовку по совершенствованию навыков строевой подготовки ведут более 100 военнослужащих базы.

Совместное праздничное мероприятие войск военной базы ЮВО, Минобороны Абхазии и Пограничного управления ФСБ России состоится 9 мая на набережной города Сухум.