ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. В Администрации президента РФ состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба с пресс-секретарем президента РФ, заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Песковым. Инал Ардзинба и Дмитрий Песков обсудили актуальные аспекты международной информационной политики, текущие тенденции медийного пространства.

В ходе встречи стороны согласовали вопрос оказания технологической поддержки со стороны Российской Федерации в целях модернизации информационных сайтов и систем Республики Абхазия, возможности прохождения ознакомительных стажировок специалистами из Абхазии в пресс-службе президента России и проведения консультаций по оптимизации имиджа Республики Абхазия на международной арене.



Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере.