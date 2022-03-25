ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТПП В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САР

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. По приглашению министра сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии г-на Мухаммада Хасана Катна состоялась встреча с главой официального представительства ТПП Республики Абхазия в Сирии г-ном Низаром Альджаббаном, в ходе которой обсуждались вопросы взаимного сотрудничества.

Министр интересовался возможностью экспорта сирийской сельскохозяйственной фермерской продукции в Абхазию, отметив при этом, что она высокого качества.