ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТПП В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САР
Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. По приглашению министра сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии г-на Мухаммада Хасана Катна состоялась встреча с главой официального представительства ТПП Республики Абхазия в Сирии г-ном Низаром Альджаббаном, в ходе которой обсуждались вопросы взаимного сотрудничества.
Министр интересовался возможностью экспорта сирийской сельскохозяйственной фермерской продукции в Абхазию, отметив при этом, что она высокого качества.
Г-н Мухаммад Хасан Катна также подчеркнул необходимость более тесно развивать двусторонние торгово-экономические связи с абхазскими предпринимателями. Он выразил желание посетить Абхазию в ближайшее время и провести ряд встреч с представителями сельхозпредприятий при поддержке ТПП РА.
Низар Альджаббан поблагодарил министра за встречу и проявленный интерес к Абхазии, и выразил готовность оказать содействие в организации визита в республику.
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