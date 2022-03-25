В МИНЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА НА 2023 ГОД
Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось очередное совещание рабочей группы по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год.
В состав рабочей группы входят представители заинтересованных министерств и ведомств, а также администраций районов и г. Сухум.
Вице-премьер министр экономики Кристина Озган напомнила присутствовавшим о сроках предоставления проекта индикативных показателей социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 г. Она попросила всех сообщить как проходит процесс сбора информации и выразила готовность помочь в решении вопросов, выходящих за рамки компетенций районных администраций.
В ходе совещания прозвучало предложение внести изменения в нормативные акты, регулирующие форму отчетности индивидуальных предпринимателей. В свою очередь Озган напомнила, что все изменения показателей, вне зависимости от понижения или повышения относительно прошлого года, должны быть обоснованными.
Также на совещании было принято решение совместно с Министерством сельского хозяйства и Госкомитетом по статистике сформировать реестр предприятий сельского хозяйства (индивидуальных предпринимателей и юр. лиц), участников внешнеэкономической деятельности сельскохозяйственного направления.
Подводя итоги совещания, министр экономики поручила районам внимательно собирать информацию по ФЗП и следить за тем, чтобы уровень заработной платы не был ниже, чем прожиточный минимум.
Показатели Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год являются основой для формирования бюджета на очередной финансовый год и должны быть представлены в Кабинет Министров до 01.07.2022 г.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
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