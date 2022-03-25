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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ РФ И РА

Новости Пятница, 25 марта 2022 18:43
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ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ РФ И РА

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров состоялось очередное заседание абхазской части рабочей группы по созданию общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, с участием премьер-министра Абхазии Александра Анкваб.

Заседание проводила сопредседатель абхазской части рабочей группы вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Она отметила, что практически по всему блоку запланированных мероприятий проделан большой объем работ, за что поблагодарила представителей ведомств, доложивших о текущем статусе реализации мероприятий Программы.

На сегодня есть сложности с реализацией мероприятий, которыми предусмотрена разработка нормативно-правовых актов в сферах социального и пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения.

Александр Анкваб поручил руководителям данных ведомств активизировать работу по обозначенным вопросам и обратил внимание на необходимость соблюдения сроков согласования. Глава правительства подчеркнул степень важности проводимой работы и персональную ответственность.

«Реализация Программы является приоритетом, так как, в итоге, напрямую связана с улучшением качества жизни граждан республики. Нарушать сроки нельзя. Во взаимоотношениях с российскими коллегами это неприемлемо», – подчеркнул премьер.

В течение 2022 года в рамках Программы гармонизации абхазской стороне предстоит завершить разработку Таможенного кодекса Республики Абхазия, закона о государственной пошлине, проектов в сфере инвестиционной деятельности, налогового законодательства, здравоохранения, образования и урегулирования вопросов двойного гражданства и пенсионного обеспечения граждан.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 25 марта 2022 18:45

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