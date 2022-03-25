ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННЫЙ ИЗ АБХАЗИИ LAND CRUISER НЕЗАКОННО ОКАЗАЛСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ РОССИЯНИНА

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. В г. Астрахани в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками УГИБДД по Астраханской области и Астраханской таможни был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser. Хозяйка транспортного средства, гражданка Республики Абхазия, ввезла этот автомобиль в августе 2021 года для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей. Но за рулем внедорожника оказалась не его владелица, а гражданин России, который использовал автомобиль в личных целях на территории Астраханской области и Краснодарского края, что является нарушением правил использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств.