ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННЫЙ ИЗ АБХАЗИИ LAND CRUISER НЕЗАКОННО ОКАЗАЛСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ РОССИЯНИНА
Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. В г. Астрахани в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками УГИБДД по Астраханской области и Астраханской таможни был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser.
Хозяйка транспортного средства, гражданка Республики Абхазия, ввезла этот автомобиль в августе 2021 года для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей. Но за рулем внедорожника оказалась не его владелица, а гражданин России, который использовал автомобиль в личных целях на территории Астраханской области и Краснодарского края, что является нарушением правил использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств.
Астраханской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.24 КоАП РФ в отношении гражданки Республики Абхазия по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу. На основании решения суда хозяйка сможет забрать свой автомобиль только после уплаты административного штрафа и надлежащего таможенного оформления.
«Размер неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн руб. Астраханской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РФ», – поясняет заместитель начальника таможни Виталий Кухаренко.
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