ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 35 ЧЕЛОВЕК, ОДИН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД

Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 147 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 35 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 21 пациент , в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.