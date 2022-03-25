ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 35 ЧЕЛОВЕК, ОДИН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Сухум. 25 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 147 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 35 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 21 пациент , в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 11 пациентов, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 6, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 85 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53329 человек.
Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49502 человек.
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