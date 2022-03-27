ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 12 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 78 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 12 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента , в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.