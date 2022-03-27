ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 12 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 26 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 78 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 12 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента , в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53341 человек.
Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49887 человек.
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