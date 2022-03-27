В ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ИЗБРАНЫ 33 ДЕПУТАТА

В списках для голосования значилось 67 659 человек, проголосовали 36 885 избирателей. 905 бюллетеней оказались недействительными (2,5 %).

По предварительным данным Центризбикома, депутатами избраны:

Избирательный округ №1 (Новый район) – Гицба Инар Альбертович (1287 голосов);

Избирательный округ №2 (Новый район) – Герхелия Астамур Баталович, партия «Амцахара» (1024 голоса);

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок) – Салакая Нарсоу Бесланович (1215 голосов);

Избирательный округ №4 (Северный) – Рштуни Эрик Сагателович (1015 голосов);

Избирательный округ №6 (Центральный) – Маршания Дмитрий Александрович (1763 голоса);

Избирательный округ №7 (Библиотека) – Айба Рашида Азаретовна (1213 голосов);

Избирательный округ №13 (Гагрский городской) – Барциц Алхас Валикович (2109 голосов);

Избирательный округ №15 (Отхарский) – Пилия Бадрик Игорьевич (1130 голосов);

Избирательный округ №20 (Аацынский) – Гулария Алиса Зауровна, партия «Амцахара» (1451 голос);

Избирательный округ №21 (Н.Афонский) – Пачулия Ахра Георгиевич (928 голосов);

Избирательный округ №22 (Эшерский) – Авидзба Фазлибей Лизберович (741 голос);

Избирательный округ №28 (Гупский) – Гогия Демур Русланович (922 голоса);

Избирательный округ №29 (Члоуский) – Акаба Алмас Даурович, партия «Амцахара» (1038 голосов);

Избирательный округ №32 (Очамчырский) – Джопуа Батал Зурабович (1189 голосов);

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый) – Эмурхба Беслан Инверович, партия «Амцахара» (1372 голоса);

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй) – Качарава Герман Вячеславович (854 голоса).

В округе №8 оба кандидата набрали равное количество голосов – по 989 голосов.

Таким образом, в Парламент избрано 33 депутата.

В двух округах - №8 и №18 будут проводиться повторные выборы.

Выборы прошли без нарушений общественного порядка. Во всех 17 округах на 69 избирательных участках было задействовано порядка 600 сотрудников органов внутренних дел.