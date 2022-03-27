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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ИЗБРАНЫ 33 ДЕПУТАТА

Новости Воскресенье, 27 марта 2022 13:43
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В ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ИЗБРАНЫ 33 ДЕПУТАТА

Сухум. 27 марта 2022. Абхазия-Информ. ЦИК Абхазии подвел итоги повторных выборов депутатов Народного Собрания, прошедших в 17 избирательных округах.

Явка избирателей составила 54,52%.

В списках для голосования значилось 67 659 человек, проголосовали  36 885 избирателей. 905 бюллетеней оказались недействительными  (2,5 %).

По предварительным данным Центризбикома,  депутатами избраны:

Избирательный округ №1 (Новый район) Гицба Инар Альбертович (1287 голосов);

Избирательный округ №2 (Новый район) – Герхелия Астамур Баталович, партия «Амцахара» (1024 голоса);

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок) – Салакая Нарсоу Бесланович (1215 голосов);

Избирательный округ №4 (Северный) – Рштуни Эрик Сагателович (1015 голосов);

Избирательный округ №6 (Центральный) – Маршания Дмитрий Александрович (1763 голоса);

Избирательный округ №7 (Библиотека) – Айба Рашида Азаретовна (1213 голосов);

Избирательный округ №13 (Гагрский городской) – Барциц Алхас Валикович (2109 голосов);

Избирательный округ №15 (Отхарский) – Пилия Бадрик Игорьевич (1130 голосов);

Избирательный округ №20 (Аацынский) – Гулария Алиса Зауровна, партия «Амцахара» (1451 голос);

Избирательный округ №21 (Н.Афонский) – Пачулия Ахра Георгиевич (928 голосов);

Избирательный округ №22 (Эшерский) – Авидзба Фазлибей Лизберович (741 голос);

Избирательный округ №28 (Гупский) – Гогия Демур Русланович (922 голоса);

Избирательный округ №29 (Члоуский) – Акаба Алмас Даурович, партия «Амцахара» (1038 голосов);

Избирательный округ №32 (Очамчырский) – Джопуа Батал Зурабович (1189 голосов);

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый) – Эмурхба Беслан Инверович, партия «Амцахара» (1372 голоса);

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй) – Качарава Герман Вячеславович (854 голоса).

В округе №8  оба кандидата набрали равное количество голосов – по 989 голосов.

Таким образом,  в Парламент избрано 33 депутата.

В двух округах - №8 и №18 будут проводиться повторные выборы.

Выборы прошли без нарушений общественного порядка. Во всех 17 округах на 69 избирательных участках было задействовано порядка 600 сотрудников органов внутренних дел.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 марта 2022 13:46

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