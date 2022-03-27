В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В соревновании приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Министерства обороны Абхазии.

Сухум. 27 марта 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на 2022 год в Министерстве обороны прошли спортивные соревнования на первенство по гиревому спорту.

Ответственный за подготовку и проведение соревнований – старший офицер управления боевой и морально-психологической подготовки подполковник Артур Дохоян отметил, что «такого рода спортивные мероприятия направлены на обеспечение необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих».

По итогам соревнований были определены победители: 1-е место – Учебный центр Министерства обороны, 2-е место – Сухумское высшее общевойсковое командное училище и 3-е место разделили комендантская рота Генерального штаба ВС РА и артиллерийская группа МО РА.

Соревнования завершились традиционной церемонией награждения победителей. Наиболее отличившимся военнослужащим были вручены грамоты.