УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия».
За вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено:
Аргун Мадине Суриевне – режиссеру Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба;
Аристава Марине Дорофеевне – актрисе Абхазского государственного молодежного театра;
Анквабу Аслану Владимировичу – актеру Абхазского государственного молодежного театра;
Джинджолия Нури Владимировичу – актеру Ткуарчалского Государственного театра комедии им. Ш. Пачалиа;
Малия Адгуру Акакиевичу – актеру Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба.
За большой вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звания «Народный артист Республики Абхазия» присвоено актеру Кесоу Золотинсковичу Хагба.
За многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм наградить Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия Зантария Жанна Джотовна награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
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