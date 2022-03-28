УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Аргун Мадине Суриевне – режиссеру Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба;

За вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено:

Аристава Марине Дорофеевне – актрисе Абхазского государственного молодежного театра;

Анквабу Аслану Владимировичу – актеру Абхазского государственного молодежного театра;

Джинджолия Нури Владимировичу – актеру Ткуарчалского Государственного театра комедии им. Ш. Пачалиа;

Малия Адгуру Акакиевичу – актеру Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба.

За большой вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звания «Народный артист Республики Абхазия» присвоено актеру Кесоу Золотинсковичу Хагба.

За многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм наградить Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия Зантария Жанна Джотовна награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.