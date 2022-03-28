ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ МИД РФ
Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. МИД Абхазии проводит прием документов от граждан Республики Абхазия, выпускников средних общеобразовательных школ, для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России.
Поступление граждан иностранных государств для обучения по квоте регламентировано Распоряжением Президента России от 04.01.2010 года №5 – РП (о подготовке иностранных граждан).
В зависимости от полученных за вступительные экзамены баллов будет известно, кто из претендентов поступит на обучение в Дипломатическую академию МИД России.
На первом этапе абитуриентам необходимо представить в МИД Абхазии следующие документы:
1) заявление с указанием выбранного направления («международные отношения и международное право», «мировая экономика»):
2) копии внутреннего и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия;
3) справка из школы об успеваемости за первый семестр.
Первый этап конкурсных испытаний, проводимых в МИД Абхазии, будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов:
11 апреля – собеседование (история Абхазии, история России, современные геополитические процессы);
12 апреля – экзамен (иностранный язык – письменно и устно);
13 апреля – экзамен (русский язык – диктант).
Срок подачи документов: 29 марта – 8 апреля 2022 года. Вступительные испытания пройдут с 11 по 13 апреля 2022 года.
Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по тел.: +7 840 229 75 86
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