ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ МИД РФ

Поступление граждан иностранных государств для обучения по квоте регламентировано Распоряжением Президента России от 04.01.2010 года №5 – РП (о подготовке иностранных граждан). В зависимости от полученных за вступительные экзамены баллов будет известно, кто из претендентов поступит на обучение в Дипломатическую академию МИД России.

На первом этапе абитуриентам необходимо представить в МИД Абхазии следующие документы:



1) заявление с указанием выбранного направления («международные отношения и международное право», «мировая экономика»):

2) копии внутреннего и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия;



3) справка из школы об успеваемости за первый семестр.



Первый этап конкурсных испытаний, проводимых в МИД Абхазии, будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов:



11 апреля – собеседование (история Абхазии, история России, современные геополитические процессы);



12 апреля – экзамен (иностранный язык – письменно и устно);



13 апреля – экзамен (русский язык – диктант).



Срок подачи документов: 29 марта – 8 апреля 2022 года. Вступительные испытания пройдут с 11 по 13 апреля 2022 года.



Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по тел.: +7 840 229 75 86