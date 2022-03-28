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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ КОНТРАБАНДА И НАРКОТИКИ

Новости Понедельник, 28 марта 2022 19:16
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ИЗЪЯТЫ КОНТРАБАНДА И НАРКОТИКИ

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации на стационарном посту ГАИ «Эшера» остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В ходе досмотра салонного отделения обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 2 200 шт. 
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
ххх

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК РА при участии должностных лиц СГБ Гагрского района и должностных лиц ОУР УВД по Гагрскому району в зоне таможенного контроля таможенного поста «Псоу»  реализована оперативная информация.

Остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия Анкваб А.Г. В ходе досмотра салонного отделения обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с белым порошкообразным веществом. При личном досмотре, гражданин Анкваб А.Г. собственноручно выдал прозрачный полиэтиленовый сверток с белым порошкообразным веществом.
Материал передан в СУ МВД Республики Абхазия. Задержанный водворен в ИВС МВД Республики Абхазия.

ххх

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.  В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Российской Федерации, была обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 3 000 шт.

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Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля была пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Абхазии. В результате досмотра ручной клади гражданки Республики Абхазия, следовавшей из Российской Федерации, обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 2 400 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 марта 2022 19:22

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