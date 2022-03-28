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Абхазия Информ

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Новости Понедельник, 28 марта 2022 19:24
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров обсуждался вопрос оказания помощи гражданам, которые пострадали от последствий трех стихийных бедствий в 2021 году.

«Прорабатываем вопросы, предложения уже есть о внесении изменений в закон о бюджете. Источником финансового обеспечения уже будут собственные средства, будем изыскивать, возможно, будет оптимизация каких-то других расходов. Потому что обязательства по компенсационным выплатам гражданам в связи со стихийными бедствиями,  имевшими место в 2021 году, обязательно надо будет обеспечивать финансированием», – сказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. «Обязательства должны быть исполнены. Тут никаких иллюзий ни у кого не должно быть. И для этого придётся прилагать ещё больше усилий. Я надеюсь на такую же ответственную работу министерств и ведомств, особенно ведущих министерств, в плане пополнения бюджета», – отметил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Напомним, что столице был нанесен большой ущерб в результате урагана 4 июля 2021 года и двух наводнений. В течение 20 дней – 27 июля и 16 августа 2021 года, в результате ливневых дождей река Басла вышла из берегов и затопила дома жителей близлежащих районов Сухума.

Во время урагана 4 июля в столице пострадало более 100 частных домовладений, а также 19 автомобилей граждан.

Кровли 34 многоквартирных домов, пострадавших при ветре, были отремонтированы силами Администрации столицы, по остальным 22 домам материалы были переданы в Кабинет министров.

В сентябре 2021 года руководитель аппарата Правительства Давид Сангулия проинформировал, что только последствия урагана в Сухуме оцениваются в 75 млн рублей, не считая расходов Администрации города. 

Об этом сообщает сайт администрации столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 марта 2022 19:25

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