ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ГОРЯЧЕМ КЛЮЧЕ

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум завоевали призовые места на первенстве ДЮСШ №1 г. Горячий Ключ. Турнир проходил 25-26 марта. В нем приняли участие 146 спортсменов в составе 13 команд из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, городов и районов Краснодарского края.

По итогам соревнования спортсмены из Абхазии завоевали одну золотую и одну серебряную медали.