ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ГОРЯЧЕМ КЛЮЧЕ
Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум завоевали призовые места на первенстве ДЮСШ №1 г. Горячий Ключ. Турнир проходил 25-26 марта. В нем приняли участие 146 спортсменов в составе 13 команд из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, городов и районов Краснодарского края.
По итогам соревнования спортсмены из Абхазии завоевали одну золотую и одну серебряную медали.
В весовой категории 38 кг первое место занял Даниэль Допуа, Абазг Фет-оглы стал вторым в весовой категории 28 кг. Тренируют спортсменов Размик Алабян, Мераб Хашба и Игорь Берая.
Ранее оба спортсмена заняли вторые места во Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР по вольной и национальной борьбе, национального Героя Дагестана Т. Шахбанова, прошедшем в Дагестане.
Также в этом турнире двое спортсменов из Абхазии Никита Лежия и Астан Адлейба завоевали бронзовые медали.
Об этом сообщает сайт администрации столицы.
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