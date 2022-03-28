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Абхазия Информ

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ГОРЯЧЕМ КЛЮЧЕ

Новости Понедельник, 28 марта 2022 19:27
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ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ГОРЯЧЕМ КЛЮЧЕ

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум завоевали призовые места на первенстве ДЮСШ №1 г. Горячий Ключ. Турнир проходил 25-26 марта. В нем приняли участие 146 спортсменов в составе 13 команд из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, городов и районов Краснодарского края. 

По итогам соревнования спортсмены из Абхазии завоевали одну золотую и одну серебряную медали.

В весовой категории 38 кг первое место занял Даниэль Допуа, Абазг Фет-оглы стал вторым в весовой категории 28 кг. Тренируют спортсменов Размик Алабян, Мераб Хашба и Игорь Берая.

Ранее оба спортсмена заняли вторые места во Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР по вольной и национальной борьбе, национального Героя Дагестана Т. Шахбанова, прошедшем в Дагестане.

Также в этом турнире двое спортсменов из Абхазии Никита Лежия и Астан Адлейба завоевали бронзовые медали. 

Об этом сообщает сайт администрации столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 марта 2022 19:29

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