СУЭС: ЗАМЕНУ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НУЖНО ПРОИЗВЕСТИ ДО УКЛАДКИ АСФАЛЬТА

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. 29 марта часть Сухума останется без света в связи с заменой высоковольтных кабельных линий. СУЭС Администрации г. Сухум сообщает, что с 10:00 до 17:00 29 марта, в связи с работами на кабельной линии, будет прекращена подача электроэнергии по улицам Аидгылара, Конфедератов, Сахарова, Воронова, Генерала Дбар, Инал-ипа, Лакоба до Набережной Махаджиров, Джонуа (от Набережной Махаджиров до ул. Ардзинба).

Начальник техотдела СУЭС Алексей Строчан проинформировал, что будет произведена замена поврежденного высоковольтного кабеля на перекрестке проспекта Мира и улицы Джонуа.

«Нам нужно эти работы провести до укладки асфальта на перекрестке. Там имело место кабельное повреждение, но была холодна погода и чтобы людей надолго без света не оставить, сделали временно, а сейчас нужно сделать уже правильно и безопасно. На завтра прогноз погоды благоприятствует и мы запланировали работы», – сказал Алексей Строчан.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.