ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ В НОВОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

«К работе на подстанции приступила одна бригада скорой помощи. Она будет обслуживать Новый район и близлежащие районы до железнодорожного вокзала», – сообщил главный врач скорой помощи г. Сухум Аслан Джопуа. Граждане могут звонить в скорую помощь с мобильных номеров, набрав 003 и городских номеров, набрав 03. Телефоны для звонков в скорую помощь столицы действуют в пределах города Сухум и Сухумского района.

Пункт скорой помощи на Новом районе был временно закрыт в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Сухуме и режимом работы бригад врачей. В помещениях пункта во время пандемии был организован прием ПЦР–тестов на COVID-19.

Как и обещала Администрация столицы, после улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, пункт скорой помощи возобновил свою работу.



Об этом сообщает сайт администрации столицы.