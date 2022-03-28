ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ В НОВОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ
Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Пункт скорой медицинской помощи в Новом районе столицы возобновил свою работу 28 марта.
«К работе на подстанции приступила одна бригада скорой помощи. Она будет обслуживать Новый район и близлежащие районы до железнодорожного вокзала», – сообщил главный врач скорой помощи г. Сухум Аслан Джопуа. Граждане могут звонить в скорую помощь с мобильных номеров, набрав 003 и городских номеров, набрав 03. Телефоны для звонков в скорую помощь столицы действуют в пределах города Сухум и Сухумского района.
Пункт скорой помощи на Новом районе был временно закрыт в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Сухуме и режимом работы бригад врачей. В помещениях пункта во время пандемии был организован прием ПЦР–тестов на COVID-19.
Как и обещала Администрация столицы, после улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, пункт скорой помощи возобновил свою работу.
Об этом сообщает сайт администрации столицы.
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