О РАБОТЕ БАНКОВСКИХ КАРТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. В целях избежания возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем (Visa, MasterCard) на территории Республики Абхазия, Национальный банк Республики Абхазия рекомендует гражданам и гостям нашей страны использовать карты «АПРА» и карты российской национальной платежной системы «Мир».

Все карты платежной системы «Мир», выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Республики Абхазия без ограничений. Держателям российских национальных банковских карт «Мир» доступны операции в банкоматах, а также оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях страны.