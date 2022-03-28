МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР АБХАЗИИ ГОТОВИТ ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ ПО МОТИВАМ СЕРБСКОГО ДРАМАТУРГА

Эсма Джения: «Эта пьеса, написанная в начале ХХ века, интересна до сих пор. Сюжет очень актуален, ничего не изменилось. Мы все те же люди, обуреваемые человеческими страстями: жадность, зависть, ревность. Все это преподнесено автором. Там много колоритных вещей, которые понятны нашей публике. Я видела несколько постановок сербской комедии. До сих пор в репертуарах российских театров есть этак комедия. «Госпожу министершу» и в антрепризах часто тоже показывают.

Но мы ее решили немножечко иначе показать. Мы включаем некоторые цирковые приемы, фарс, эксцентрику… В общем наша постановка заиграла другими красками. Наши зрители поймут этот юмор, ситуации в которых оказалась наша героиня Живка Попович. Зрители может быть будут ей сочувствовать, и надеюсь вынесут какие-то уроки и будут иными. Не исключено, что посмотрев наш спектакль, по-другому будут строить свою дальнейшую жизнь».

Главную героиню Живку Попович играют две актрисы. Театра: Альдона Адлейба и Фрида Лейба.

Актриса Альдона Адлейба: «Главная героиня и ее семья жили, работали. Все у них скромно, без излишеств. Их повседневная жизнь не всегда была гладкой и спокойной. Бывало и долги накапливались. К примеру, латали одежду, если не было возможности приобрести новую. Но пришла удивительная новость, которая в корне перевернула жизнь Живки. Ей сообщили, что супруг возведен в ранг министра. Для Живки это была весьма радостная новость, которая поменяла ее отношение к жизни. Она даже стала влиять на отношения в семье дочери. Ей казалось, что у тещи министерши должен быть зять не простачок, а солидный импозантный мужчина».

В спектакле задействованы не только артисты театра, но и студенты 3-го курса Актерского факультета Абхазского госуниверситета. Участие в постановке будет зачитана, как курсовая работа. Молодые актеры получат хороший опыт на сцене, повлияют на общий климат на курсе, разнообразят студенческую жизнь.

Студенты говорят о том, как сложно впервые выйти и сыграть на большой сцене легендарного абхазского драмтеатра.

Режиссер-постановщик спектакля Эсма Джения рассказала журналистам телеканала «Абаза» о том, что нового привнесла в постановку.

«Это мой поклон замечательным цирковым артистам, которых я помню с детства: Юрий Никулин, Олег Попов, «Лицедеи». И нам очень хотелось какие-то вещи перенять у этих мастеров циркового манежа. Мы попытались что-то привнести в наш спектакль. В нашем спектакле есть и некоторые цитаты из известных кинофильмов. Киноманы услышат некоторые фразы и поймут…. Вообще мы немного поработали над пьесой и строго не следовали тексту, добавили всеми узнаваемые колоритные моменты. В спектакле очень много сербской музыки, мы еще использовали знаменитую композицию, которая стала визитной карточкой театра масок «Лицедеи» «Blue canary» (Блю канари)», – сказала Эсма Джения.

«Госпожа министерша» – спектакль двухактный.

Премьера состоится 30-31 марта в Абхазском драматическом театре им. Самсона Чанба.