МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР АБХАЗИИ ГОТОВИТ ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ ПО МОТИВАМ СЕРБСКОГО ДРАМАТУРГА
Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Абхазский государственный молодежный театр готовится к премьере спектакля по мотивам комедии «Госпожа министерша» сербского драматурга Бронислава Нушича.
Режиссер постановщик спектакля Эсма Джения. Перевела на абхазский язык комедию Нушича народная артистка Абхазии, художественный руководитель театра Софа Агумаа.
Эсма Джения: «Эта пьеса, написанная в начале ХХ века, интересна до сих пор. Сюжет очень актуален, ничего не изменилось. Мы все те же люди, обуреваемые человеческими страстями: жадность, зависть, ревность. Все это преподнесено автором. Там много колоритных вещей, которые понятны нашей публике. Я видела несколько постановок сербской комедии. До сих пор в репертуарах российских театров есть этак комедия. «Госпожу министершу» и в антрепризах часто тоже показывают.
Но мы ее решили немножечко иначе показать. Мы включаем некоторые цирковые приемы, фарс, эксцентрику… В общем наша постановка заиграла другими красками. Наши зрители поймут этот юмор, ситуации в которых оказалась наша героиня Живка Попович. Зрители может быть будут ей сочувствовать, и надеюсь вынесут какие-то уроки и будут иными. Не исключено, что посмотрев наш спектакль, по-другому будут строить свою дальнейшую жизнь».
Главную героиню Живку Попович играют две актрисы. Театра: Альдона Адлейба и Фрида Лейба.
Актриса Альдона Адлейба: «Главная героиня и ее семья жили, работали. Все у них скромно, без излишеств. Их повседневная жизнь не всегда была гладкой и спокойной. Бывало и долги накапливались. К примеру, латали одежду, если не было возможности приобрести новую. Но пришла удивительная новость, которая в корне перевернула жизнь Живки. Ей сообщили, что супруг возведен в ранг министра. Для Живки это была весьма радостная новость, которая поменяла ее отношение к жизни. Она даже стала влиять на отношения в семье дочери. Ей казалось, что у тещи министерши должен быть зять не простачок, а солидный импозантный мужчина».
В спектакле задействованы не только артисты театра, но и студенты 3-го курса Актерского факультета Абхазского госуниверситета. Участие в постановке будет зачитана, как курсовая работа. Молодые актеры получат хороший опыт на сцене, повлияют на общий климат на курсе, разнообразят студенческую жизнь.
Студенты говорят о том, как сложно впервые выйти и сыграть на большой сцене легендарного абхазского драмтеатра.
Режиссер-постановщик спектакля Эсма Джения рассказала журналистам телеканала «Абаза» о том, что нового привнесла в постановку.
«Это мой поклон замечательным цирковым артистам, которых я помню с детства: Юрий Никулин, Олег Попов, «Лицедеи». И нам очень хотелось какие-то вещи перенять у этих мастеров циркового манежа. Мы попытались что-то привнести в наш спектакль. В нашем спектакле есть и некоторые цитаты из известных кинофильмов. Киноманы услышат некоторые фразы и поймут…. Вообще мы немного поработали над пьесой и строго не следовали тексту, добавили всеми узнаваемые колоритные моменты. В спектакле очень много сербской музыки, мы еще использовали знаменитую композицию, которая стала визитной карточкой театра масок «Лицедеи» «Blue canary» (Блю канари)», – сказала Эсма Джения.
«Госпожа министерша» – спектакль двухактный.
Премьера состоится 30-31 марта в Абхазском драматическом театре им. Самсона Чанба.
Последнее от Super User
- КОНКУРС АБХАЗСКИХ ВИН ИМ. НИКОЛАЯ БАТОВИЧА АЧБА
- ПРЕМЬЕРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРИЛЛЕРА «МЕТОД»
- РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА, ЧАСТО ОТДЫХАЮЩАЯ В АБХАЗИИ, РЕКОМЕНДУЕТ ИЗБЕГАТЬ КРУПНЫХ САНАТОРИЕВ СТРАНЫ
- О РАБОТЕ БАНКОВСКИХ КАРТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ В НОВОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ