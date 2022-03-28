ПРЕМЬЕРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРИЛЛЕРА «МЕТОД»

Постановщик спектакля – российский актер и режиссер, выпускник ГИТИСа Марк Вдовин.

В спектакле, который будет играться в камерном пространстве Арт-фойе, заняты четыре актера – Эмиль Петров, Кирилл Шишкин, Рубен Депелян и Марина Сичинава.

Четыре соискателя должности топ-менеджера в международной корпорации оказываются вместе в таинственной приёмной. В течение полутора часов по загадочным заданиям, поступающим будто ниоткуда, проходит серия испытаний, в результате которых должен быть определен победитель. Процедура отбора превращается в изощренную психологическую игру, чтобы выявить способность кандидата переступить через человеческое. Никто из них не может покинуть комнаты, но остаться должен только один.

Режиссер-постановщик Марк Вдовин: «Действие происходит в приемной компании. И офис компании – маленькая модель, которая применима ко всему, происходящее в этом пространстве созвучно с миром, в котором мы живем. И я не политику имею в виду, а социальные отношения людей. Все четыре персонажа пускаются в соревнование за должность не от того, что они счастливы, а потому что загнаны, им хочется лучшей жизни. Люди, которые поняли, что на данном этапе не имеют того, что очень хотят. Им кажется, что получив именно эту работу, станут счастливыми. Но возможно ли совершить сделку со своей совестью, с самим собой ради достижения цели? Что делать, если ты не монтируешься в общество? Ты можешь сколько угодно пытаться изменить себя ради этого общества, но сможешь ли, и самое главное - нужно ли тебе именно это, ведь главное, не врать самому себе? И мы пытаемся отвечать на эти вопросы».

В отличие от спектаклей текущего репертуара, в которых много именно режиссерских решений, руководство РУСДРАМа решило поставить актерский спектакль, где главное выразительное средство – это актер, а все остальное – декорации, костюмы, свет, звук– лишь дополнение.

Ираклий Хинтба, генеральный директор Театра Искандера: «Режиссер Марк Вдовин подробно работает с актерами в традиции живого психологического театра, основанного на достоверности, психологизме, оправданности, действенности актерского существования. Если обратиться к темам, затрагиваемым в «Методе», то кого-то спектакль может и шокировать, но темы эти сущностные для каждого. В спектакле используется ненормативная лексика, но это абсолютно оправдано художественными соображениями. Я в предвкушении премьеры - спектакля с элементами творческой провокации».

В постановочную команду вошли художник Виталий Кацба, художник по костюмам Наташа Шпанова, художник по свету Илларион Пасания и звукорежиссер Василий Ерлих.

Виталий Кацба, художник-постановщик: «Уверен, как всегда, что получится интересная зрителям постановка. В РУСДРАМе иначе просто не может быть. Сама тема спектакля актуальна, есть о чем задуматься. Зритель поймет, происходящее реально не только на сцене, но и в жизни. Отсутствие всего человеческого ужасно и ни к чему хорошему не может привести. Возможно допускать ошибки, но если их своевременно исправлять. Будем надеяться, что человечество рано или поздно приведет себя в порядок. После просмотра спектакля зрители осознают, что следует быть гуманнее к окружающим, как к коллегам, так и знакомым и родным. А следовать по такому же пути, как и персонажи в спектакле, – это путь в никуда».