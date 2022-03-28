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Абхазия Информ

КОНКУРС АБХАЗСКИХ ВИН ИМ. НИКОЛАЯ БАТОВИЧА АЧБА

Новости Понедельник, 28 марта 2022 20:36
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КОНКУРС АБХАЗСКИХ ВИН ИМ. НИКОЛАЯ БАТОВИЧА АЧБА

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. На площадке Культурно-деловой платформы «Гума» прошла презентация первого в Абхазии конкурса абхазских вин им. Николая Батовича Ачба (1904 – 1972).

Инициатором первого национального конкурса абхазских вин стало руководство компании «Вина и воды Абхазии». Мероприятие посвящено столетию промышленного винопроизводства в республике.

Главная цель конкурса – поддержка местных виноделов, повышение качества винодельческой продукции и развитие винодельческого потенциала республики в целом. В нем приняли участие как маститые виноделы из районов, создающие вина традиционным способом, так и начинающие виноделы.

«В рамках проведения конкурса весной 2022 года будет организована серия мероприятий: фотовыставки, открытые лекции виноделов, специалистов в сфере виноградарства, историков, этнографов, кинопоказы, ярмарки, дегустационные вечера. Цель этих мероприятий – широкое информирование об истоках и современности винодельческих традиций республики. Организационным партнером конкурса стала Культурно-деловая платформа «Гума».

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Конкурсные вина поделены на две категории: белые «тихие» вина и красные «тихие» вина. (Тихие вина – это все не игристые напитки, то есть которые практически не содержат углекислого газа и, соответственно, пузырьков).

Заявки на участие в конкурсе принимали как от частных хозяйств, так и от профессиональных виноделов.

Непосредственно сам конкурс будет проходить в соответствии с утвержденным Оргкомитетом положением в 4 этапа.

Во время конкурса проводятся:

– отбор образцов вин, их лабораторный анализ, кодировка образцов и выдача регистрационных карточек;

– анонимная дегустация вин-участников конкурса членами дегустационной комиссии. По результатам оценки вин и были выбраны победители и призеры конкурса.

Образцы вина зашифрованы, и подготовка бутылок к дегустации проводится вне визуального и физического доступа экспертов дегустационной комиссии. Но, в тоже время, участники конкурса и представители СМИ могут присутствовать на т.н. «слепой» дегустации для того, чтобы убедиться в максимальной прозрачности процесса.

Как уточнила корр. «Абхазия-Информ» руководитель культурно-деловой платформы «Гума» Хибла Возба – зарегистрировано уже более 35 участников, представителей частных винодельческих хозяйств.

«Прием заявок еще открыт, каждый желающий поучаствовать в состязании могут подать заявку до 20 апреля», – сообщила собеседница агентства.

Финальный этап пройдет в мае в Сухуме на территории культурно-деловой платформы «Гума». Завершающие дни сделают конкурс местом не просто качественной профессиональной дегустации, но и запоминающимся событием в жизни жителей и гостей Абхазии. В течении двух дней пройдет винный фестиваль с насыщенной программой, выставкой участников конкурса и производителей вина.

Фестиваль завершится торжественной церемонией награждения победителей первого национального конкурса абхазского вина им. Н.Б. Ачба.

Образцы, определенные дегустационной комиссией как лучшие в категории, и получившие наивысшее количество баллов, получают следующие награды: Гран-при с призовым фондом в один миллион рублей.

«Лучшее абхазское белое вино 2022 года»: золотая медаль и 300 тысяч рублей, серебренная медаль и 150 тысяч рублей, бронзовая медаль и 50 тысяч рублей.

«Лучшее абхазское красное вино 2022 года»: золотая медаль и 300 тысяч рублей, серебренная медаль и 150 тысяч рублей, бронзовая медаль и 50 тысяч рублей.

Всем участникам конкурса будут вручены памятные подарки от его учредителей.

Организаторы убеждены, что, при условии ежегодного проведения этот конкурс будет способен повлиять на развитие всего отечественного виноделия в целом.

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Этнограф Инга Шамба выступила с увлекательным докладом на тему «Об обрядах в традиционной винодельческой культуре абхазов».

«Это был очень интересный и познавательный доклад. Хорошо освящена обрядовая практика у абхазов, много обычаев связанных с виноделием, виноградарством. Самое интересное, на что я обратил внимание, обряды были связаны с виноградной лозой. У абхазов много обрядов связанных с лозой. В том числе обряде погребения», – сказал историк Фарид Кобахия.

Стоит отметить, что Кобахия, в соавторстве с виноделом Николая Ачба, издал научно-популярную книгу «Виноградарство и виноделие у древних абхазов».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 марта 2022 20:59

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