ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 33 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 33 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.