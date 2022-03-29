ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 33 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 28 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 33 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 8 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53374 человек.
Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50013 человек.
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