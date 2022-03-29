ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДСТАНЦИЯХ СИНОП И БАСЛАТА

Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи с критическим уровнем воды в Джварском водохранилище (411 м) с 29 марта по 3 апреля в график подачи электроэнергии на подстанциях «Синоп» и «Баслат» вводятся ограничения – с 13:00 до 15:00 и с 01:00 до 04:00.

На подстанции «Синоп» утренние ограничения будут сняты. На подстанции «Баслат» возможны отключения в связи с перегрузками.

В зависимости от ситуации возможны дополнительные изменения в графике.