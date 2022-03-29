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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МАРГАРИТОЙ СИМОНЬЯН

Новости Вторник, 29 марта 2022 18:04
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МАРГАРИТОЙ СИМОНЬЯН

Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, которая приехала на открытие медиа-центра МИД Абхазии.

«Ваш приезд вызвал повышенный интерес не только со стороны журналистов, но и среди всех граждан Абхазии. Вас знают как справедливого человека, который доносит правду, какой бы она не была», – отметил глава государства.

Маргарита Симоньян рассказала, что провела много времени в Абхазии, начиная с детства. Здесь до сих пор проживают ее родственники по бабушкиной линии. В 1998 году главный редактор «RT» приезжала в Абхазию уже в качестве начинающего журналиста и освещала многие события, например, Кодорские 2001 года, когда банда Гелаева попыталась вторгнуться в Абхазию.

«Мы всегда переживали за судьбу вашего государства и стремились к тому, чтобы вы обрели независимость Сейчас тоже непростые времена, мы знаем, что в спецоперации на Украине принимают участие граждане Абхазии, защищая жителей ДНР и ЛНР», – сказала она.

Глава государства, комментируя взаимоотношения Абхазии и России отметил, что одним из самых значимых вопросов в отношениях  между странами является упрощение  процедуры перехода государственной границы. По словам президента, почти все, кто приезжает в Абхазию – это граждане России. Облегчение перехода через границу было бы тепло встречено обеими сторонами.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 29 марта 2022 18:07

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