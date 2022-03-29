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Абхазия Информ

МЕДИАЦЕНТР МИД АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 29 марта 2022 18:30
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МЕДИАЦЕНТР МИД АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме открылся многофункциональный Медиацентр МИД Республики Абхазия. В церемонии открытия участвовали президент Аслан Бжания, временный поверенный в делах России в Абхазии Михаил Литвинов, посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, глава официального Представительства  Приднестровской Молдавской Республики в РА Гарри Купалба, главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня»  телеканала RT Маргарита Симоньян, актер, кинорежиссер, телеведущий, продюсер Тигран Кеосаян. Представители абхазских СМИ Основная задача многофункционального медиацентра – укрепление позиций Абхазии в сфере международной информационной политики. Медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД РФ, а также информационных агентств России.

«Сегодня стартует  работа медиацентра МИД Абхазии. Его  главная цель – активизация нашей информационной политики. Мы понимаем роль и значение информации в современном мире. Вместе с нашими коллегами из Российской Федерации мы надеемся активизировать информационную работу», – сказал министр  иностранных дел Инал Ардзинба. 

Президент Аслан Бжания поздравил всех с открытием медиацентра.  

«Мы живем в эпоху информации и все являемся свидетелями того, какую огромную роль она сегодня играет. Грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания нашей страны, укрепления ее позитивного международного имиджа. В этой связи открытие медиацентра  имеет серьезное значение и будет способствовать решению тех задач, которые сегодня стоят перед  страной. Важно и необходимо активно работать в сфере международной информационной политики. Убежден, что при правильном подходе все получится», – сказал глава государства.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что люди во всем мире и, в первую очередь в России, должны  узнать  о том, насколько Абхазия – красивая  и ни на что непохожая часть нашей огромной земли.

«Мы много чего видели в жизни, но такой красоты и радушия, как в Абхазии, мало где можно увидеть. Мы будем принимать участие в работе центра, чтобы рассказать об этом всем. Россияне должны это знать, должны приезжать и наслаждаться. Я знаю, что абхазское радушие не оставит никого равнодушным. Если с нашей стороны нужна какая-то помощь, чтобы наладить работу медиацентра мы всегда будем счастливы это сделать. Вы знаете, что здесь работает наш Sputnik, я уверена, что они тоже будут помогать», – подчеркнула Симоньян и пожелала успехов новому медиацентру. Видеообращения  с поздравлениями  по случаю открытия медиацентра МИД прислали временный  поверенной в делах Республики Абхазия в Российской Федерации Мадина Авидзба, посол Абхазии в Никарагуа  Инар Ладария, посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава,  министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада Колиндрес, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев,  почетный  консул Республики Абхазия в Великобритании Джордж Хьюитт и многие другие.

Среди задач, которые предстоит выполнять медиацентру – мониторинг и аккумулирование информации, передача ее в крупнейшие СМИ, а также активизация работы в социальных сетях с целью увеличения аудитории, до которой будет доводиться объективная информация об Абхазии.

Со временем центр будет преобразован в отдельный медиаресурс. В нем будут проходить международные переговоры, видеоконференции и видео-мосты с иностранными коллегами, онлайн-совещания с посольствами и диппредставительствами Абхазии, а также круглые столы, дискуссии, переговоры,  заседания коллегии и Общественного совета МИД Абхазии в режимах онлайн и оффлайн.

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИАЦЕНТРА

Многофункциональный Медиацентр это новая уникальная площадка, на базе которой будет проходить сбор и анализ информации об Абхазии, и ее дальнейшее распространение с помощью механизмов медиацентра для наибольшего охвата.

Медиацентр МИД – это современный формат подачи информации, новая мультимедийная площадка для переговоров и встреч в международном формате, а также стимул для региональных СМИ развиваться и идти в ногу со временем.Для нас очевидно, что заинтересованность в PR- инструментах и их понимании, как стратегически важных составляющих растёт с каждым днём. Также растёт спрос на профессионалов в этой области и на успешные практики вносящие реальный вклад в достижение целей.

На сегодняшний день, в условиях усиливающейся информационной войны, которая порождает всплеск информационных вбросов, не соответствующих действительности, необходимо создавать надёжные медиа источники, созданием и продвижением которых и будет заниматься медиацентр МИД.

Его главная цель консолидировать информацию об Абхазии и усиливать механизмы её доведения до целевой аудитории.

Медиацентр МИД Абхазии состоит из нового удобного пресс-центра, на площадке которого станет возможным проведение круглых столов, дискуссии и переговоров в режиме онлайн и оффлайн. В помещении имеется функциональное техническое оборудование.

Основой рабочей группы станет пресс-служба МИД Абхазии, в сотрудничестве с департаментами МИД, задачей которых станет мониторинг и аккумулирование информации, передача информации в крупнейшие СМИ, а также активизация работы в социальных сетях, с целью увеличения аудитории до которой будет доводиться объективная информация об Абхазии.

Важной составляющей работы станет проведение аналитики информационных поводов, мониторинг публикаций с упоминанием, выявление негативных сообщений в социальных сетях и их нейтрализация. Проведение аналитической работы в информационном поле.

И главное, работу Медиацентра МИД Абхазии поддержат крупнейшие информационные агентства Российской Федерации – это «Russia Today», «Sputnik», МИА «РОССИЯ Сегодня», Федерация журналистов Турецкой Республики, «Ulusal Kanal» – турецкий общенациональный телеканал, Сирийское арабское информационное агентство «САНА», крупнейший латиноамериканский канал «Telesur».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 29 марта 2022 18:45

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