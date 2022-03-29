ИЗЪЯТЫ ОГРАНИЧЕННЫЕ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АППАРАТОВ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. 27 марта 2022 г. должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Абхазии Минасян А.З.

В результате досмотра салонного отделения обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты (хеш-платы) в количестве 10 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.