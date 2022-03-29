ЗАВЕРШАЕТСЯ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦЫ АБАЗИНСКОЙ

Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме планируется завершить работы по асфальтированию улицы Абазинской от улицы Лакоба до проспекта Мира.

Работы по замене водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладке асфальта по улице Абазинской ведутся по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг.