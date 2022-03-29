ЗАВЕРШАЕТСЯ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦЫ АБАЗИНСКОЙ
Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме планируется завершить работы по асфальтированию улицы Абазинской от улицы Лакоба до проспекта Мира.
Работы по замене водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладке асфальта по улице Абазинской ведутся по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг.
Работы на этой улице шли от Сухумской крепости до улицы Ардзинба. Остальная часть улицы Абазинской была восстановлена в 2014 году при строительстве городского стадиона «Динамо».
Об этом сообщает сайт столицы.