ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 16 ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. Решением ЦИК Республики Абхазия на основании протокола окружных избирательных комиссий были зарегистрированы избранные депутаты по 16 избирательным округам:
Гицба Инар Альбертович избирательный округ №1;
Герхелия Астамур Баталович избирательный округ №2;
Салакая Нарсоу Бесланович избирательный округ №3;
Рштуни Эрик Сагателович избирательный округ №4;
Маршания Дмитрий Александрович избирательный округ №6;
Айба Рашида Азаретовна избирательный округ №7;
Барциц Алхас Валикович избирательный округ №13;
Пилия Бадрик Игоревич избирательный округ №15;
Гулария Алиса Зауровна избирательный округ №20;
Пачулия Ахра Георгиевич избирательный округ №21;
Авидзба Фазлибей Лизберович избирательный округ №22;
Гогия Демур Русланович избирательный округ №28;
Акаба Алмас Даурович избирательный округ №29;
Джопуа Батал Зурабович избирательный округ №32;
Эмурхба Беслан Инверович избирательный округ №33;
Качарава Герман Вячеславович избирательный округ №34.