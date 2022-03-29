ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 32 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 29 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 148 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 32 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.