НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. Минздрав поэтапно ремонтирует и оснащает Республиканскую детскую больницу, сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Фейсбук.

В разгар коронавирусной пандемии, когда ковидом стали чаще болеть дети, зимой 2021 года в детской больнице организовали обсервационное отделение, т.н. «красную зону» на базе отделения физиотерапии.

«Очень много детей лечились в детской больнице. В связи с некоторым спадом числа заболевших коронавирусом «красная зона» закрыта и Отделение физиотерапии вновь заработало сегодня в прежнем штатном режиме», – сообщил Эдуард Бутба.

Минздрав и руководство больницы организовали закуп нового оборудования для Хирургического отделения больницы на сумму 1 млн 100 000 рублей. Речь идет о большом хирургическом наборе, который десятилетиями не обновлялся, а также о коагуляторе последнего поколения. (Коагулятор — это медицинское устройство, при помощи которого можно остановить кровь безопасно и быстро. Основное применение данного аппарата в хирургии, в случаях оперативного вмешательства, когда следует ликвидировать кровотечение или произвести коагуляцию тканей).

По словам главного врача и хирурга с многолетним стажем Игоря Джопуа, это намного упростит работу и операционная нагрузка будет на более качественном уровне.

«Это один из важных факторов, если не самый важный, без которого невозможно проводить операции», – подчеркнул Игорь Джопуа.

Он также отметил значимость приобретения за счет бюджетных средств операционной лампа фирмы «SENSITEС».

«Это инструменты с которыми мы работаем. Сегодня это все действует мы уже проводим операции. У нас висели старые лампы, которые не соответствуют современным стандартам. Новые лампы намного облегчают работу. Хирург может сам направить лампы во время операции и продолжать свою работу. Это очень помогает, потому что не надо никого просить, раньше просили анестезиолога настроить свет вовремя хирургического вмешательства», – сказал Джопуа.

Главный врач Республиканской детской больницы поблагодарил руководство Минздрава и Минфина за оказанную помощь.

В Сухуме, на территории Республиканской больницы построят новое здание детской больницы. Строительство будет осуществляться в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Проектированием объекта занимается Новосибирский проектный институт, который специализируется на строительстве медицинских учреждений. Строительства новой больницы запланировано на текущий год. Всего на эти цели из Инвестпрограммы выделено 200 миллионов рублей.

Республиканская детская больница работает круглосуточно. Это единственное в Абхазии медучреждение, где есть экстренная детская хирургия.

Как уточнил корр. «Абхазия-Информ» главный врач больницы Игорь Джопуа, по кадрам нехватка есть, к примеру работает всего один детский реаниматолог и один анестезиолог, который совмещает работу в Республиканской больнице. Проблема детского реаниматолога не решается практически уже 20 лет.

«У нас есть нехватка по узким специализациям. Нет нейрохирургов, гематологов и др. Пока сами стараемся выкручиваться. У нас педиатры и этими вопросами занимаются тоже», – заметил главврач.

В больнице на сегодняшний день работает 138 человек, в том числе врачей 22 человека, и около 60 – средний медперсонал.

«Честно говоря, мы проводим в наших условиях операции, которые делают в больших клиниках. В этом году у нас были несколько таких интересных операций – резекции кишечника, непроходимости и др. Были операции и по пересадке кожи. И это все в наших условиях, и у нас неплохие результаты. Стараемся расти….», – подчеркнул собеседник агентства.

При этом главврач отметил, что, к сожалению, из-за нехватки специалистов и высокотехнологичного оборудования, многие дети с родителями вынуждены выезжать за пределы Абхазии.

«Однако, в последнее время, мы пытаемся закрывать какие-то позиции. И все меньше и меньше выезжает детей за пределы республики, мы делаем здесь операции, привлекая новых врачей со стороны», – сообщил Джопуа.

Главврач детской больницы рассказал, что в эти минуты в хирургии проходит операция, которую проводит профессор травмотолог-ортопед из Еревана Арсен Аветикович Данелян. Он приезжает в Сухум по приглашению благотворительного фонда «Ашана».

«Он один приезжает, а все остальное мы организуем – анестезиолога, хирургов, медсестер нашей больницы. Они вместе с ним оперируют тех, кого можно оперировать на месте без выезда в Ереван или в РФ. В основном это дети с ДЦП. Это очень важно, и государству не надо оплачивать поездки, да и мы сами учимся», – сказал собеседник агентства.

Для справки: За 2021 год Детская больница приняла амбулаторно 21124 пациентов.

За год было госпитализировано в стационаре 987 человек.

За 2021 год было проведено 538 операций.

С диагнозом ковид-19 в дневном стационаре и прошли консультацию 674 ребенка.

Функционирует соматическое отделение до 1 года и до 16 лет, хирургическое отделение и палаты травматологии, реанимационное отделение.

В реанимации за 2021 год побывали 78 больных детей. В больнице круглосуточный Приемный покой. Функционируют лаборатория, УЗИ и другие кабинеты.